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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika haberi - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı. Grup maçlarını 1. bitirerek direkt son 16 turuna kalan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başladı. İşte son dakika haberinin detayları

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  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. 
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri

    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi, TSİ 14.00'te başladı. 
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri

    Gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı oldu. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. 
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri

    Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    * Leverkusen

    * Union Berlin

    * Sporting

    * Juventus

    * Roma

    * Sevilla

    * Manchester United

    * Shakhtar Donetsk
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri
  • SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri

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