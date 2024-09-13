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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray'da Cenk Ergün görevinden istifa etti! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray'da Cenk Ergün görevinden istifa etti!

        Galatasaray'da transferlerin gecikmesi sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:38
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        Galatasaray'da istifa şoku!
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        Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Cenk Ergün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMUN KULÜBÜME ZARAR VERMEMESİ ADINA..."

        "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

        İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

        Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

        2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

        Galatasaray yönetimi, deneyimli futbol adamı ile geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimin bu kararına sosyal medyada büyük tepki göstermişti.

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