Galatasaray Roland Sallai'yi açıkladı: İşte maliyeti!

Galatasaray, Frebiurg'tan Roland Sallai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Macar futbolcu için Freiburg'a 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon euro bonservis ödeyecek. Sallai ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, oyuncuya 2.5 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Rolland Sallai, saat 21.10 sularında İstanbul'a geldi.

ROLAND SALLAI KİMDİR?

Freiburg'un 2018 yılında 4,5 milyon euro karşılığında APOEL Nikosia'dan transfer ettiği Roland Sallai, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.