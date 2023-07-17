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        Son dakika haberi Hakan Fidan, Guterres ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeleri ele aldı

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 21:35
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        Hakan Fidan, Guterres ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.

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