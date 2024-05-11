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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Husumetli iki suç örgütü operasyonla çökertildi!

        Son dakika haberi Husumetli iki suç örgütü operasyonla çökertildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen 'Mahzen-42' operasyonlarında elebaşılığını, cezaevinde olan Hakan Akdoğan ve Numan Karakoç'un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç'un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 08:01 Güncelleme: 11.05.2024 - 08:17
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        Husumetli iki suç örgütü operasyonla çökertildi!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-42” operasyonlarında elebaşılığını Numan Karakoç ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan’ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

        İKİ SUÇ ÖRGÜTÜ BİRBİRİYLE HUSUMETLİYDİ

        İHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve İzmir’de elebaşılığını Numan Karakoç’un ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan’ın yaptığı husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik “Mahzen-42” operasyonları düzenlendi.

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        33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonlara elebaşı Numan Karakoç’un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ise, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

        KOCAELİ MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

        Öte yandan Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen, "Mahzen-43” operasyonlarında; elebaşılığını cezaevinde bulunan Uğur Özgen'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

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