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İran'da 35 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi

İran'da 35 günlük bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Günabadi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Bazeli, "Nefes darlığı nedeniyle hastaneye getirilen 35 günlük bebeğe, Kovid-19 testi yapıldı, sonuç pozitif çıktı" diye konuştu

Koronavirüs
İHA

İran'ın Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Tasnim Haber Ajansına konuşan Günabadi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Bazeli, "Nefes darlığı nedeniyle hastaneye getirilen 35 günlük bebeğe, Kovid-19 testi yapıldı, sonuç pozitif çıktı." dedi.

Söz konusu bebeğin, ülkede Kovid-19 tespit edilen en küçük hasta olduğunu dile getiren Bazeli, küçük bebeğin durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede, dün itibarıyla can kaybı 2 bin 517'ye, vaka sayısı 35 bin 408'e ulaştı.

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