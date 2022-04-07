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Haberler Dünya İsrail'de bir silahlı saldırı daha
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Son dakika haberi İsrail'de bir silahlı saldırı daha

İsrail'in Channel 12 televizyonu Tel Aviv'de silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Tel Aviv hastanesi, iki kişinin öldüğünü; en az sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'de bir silahlı saldırı daha
İsrail'de bir silahlı saldırı daha
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Reuters

İsrail, haftalardır silahlı saldırılarla mücadele ediyor. Mart ayında üç kere yerleşim yerlerinde silahlı saldırılara maruz kalan İsrail'de başbakanın halka silahlanma çağrısı yapmasının ardından bir kez daha saldırı yaşandı.

Televizyon görüntüleri, şehir merkezindeki olay yerinde çok sayıda polis ve acil müdahale ekipleri olduğunu gösterdi.

Polis sözcüsü Eli Levy, Channel 13 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bir terörist kısa mesafeden ateş açtı ve ardından yaya olarak kaçtı. Birkaç kişi yaralandı." dedi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Magen David Adom ambulans servisi, birkaç farklı noktada vurulma raporları aldığını ve çok sayıda insanı tedavi ettiğini açıkladı.

İsrail medyası en az sekiz kişinin yaralandığını ve üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

İSRAİL'DE ART ARDA SALDIRILAR

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. ​​​​​​​

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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