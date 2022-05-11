İşsizlik tartışmasında ağabey dehşeti! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'de, dün saat 11.00 sıralarında Maden Mahallesi’nde kardeşler arasında bıçaklı bir kavga yaşandı.

İŞSİZLİK NEDENİYLE TARTIŞTILAR

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre bir havayolu firmasında tekniker olarak çalışan Eray Yıldız ile ağabeyi Hakan Yıldız zaman içerisinde işsiz olması nedeniyle tartışmaya başladı. Zaman zaman kavga da eden iki kardeş arasında sabah saatlerinde evde oldukları esnada iş yüzünden yeniden tartışma çıktı.

Eray Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor.

EKMEK BIÇAĞIYLA KARDEŞİNE SALDIRDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Yıldız, mutfaktan ekmek bıçağı alarak kardeşine saldırdı.

KARDEŞİNİ 7 KEZ BIÇAKLADI

Saldırı sonucunda kendini kaybeden ağabey Yıldız, kardeşinin vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Olayın ardından evden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

YARALI GENÇ TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eray Yıldız’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

SALONDA OTURURKEN YAKALANDI

Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis saldırgan ağabeyi elinde kanlı bıçakla salonda otururken yakaladı.

UYARILARA KARŞILIK VEREMEDİ

Öte yandan olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ağabey Hakan Yıldız'a evin kapısından sesli olarak uyarıda bulundu. Ancak şahsın uyarılara karşılık vermemesi üzerine polis ekipleri silahlarını çekerek eve girdi. Salona ulaşan ekipler, saldırganın elindeki kanlı bıçakla koltukta oturduğunu gördü.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sarıyer polisinin, “silahını bırak teslim ol” demesi üzerine şahsı bıçağı masaya bırakarak teslim oldu. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Hakan Yıldız ardından gözaltına alındıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Hakan Yıldız, adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.