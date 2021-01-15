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HaberlerGündemSon dakika haberi: Kasasında 2 çocuk olan aracı kaçırmıştı! İfadesi şoke etti - Haberler
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Son dakika haberler... Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım

Antalya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentin Serik ilçesinde bir şahıs, kasasında 2 çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçırdı. Polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf (25),ifadesinde iş için görüştüğü Suriyeli 3 kişi kendisini dövdüğü için korkup kamyoneti kaçırdığını söyledi. Khalaf, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Kasasında 2 çocuk olan aracı kaçırmıştı! İfadesi şoke etti - Haberler
DHA

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Serik'te meydana geldi. İlçenin Kadriye Mahallesi'nde oturan Şerife Demir, çocukları Ramazan (11),Ayşegül (13) ve Şaban'ı (17) da yanına alarak, 07 YR 759 plakalı kamyonetle babasının evine doğru yola çıktı.

DHA'nın haberine göre, toprak yolda ilerleyen Şerife Demir'in önünde seyreden plakası öğrenilemeyen bir otomobil aniden durdu. Şerife Demir önündeki araçta birkaç kişinin kavga ettiğini görünce, yanından geçeceği yol olmadığı için aracını durdurmak zorunda kaldı. Öndeki araçtan inen bir kişi koşarak Şerife Demir ve çocuklarının bulunduğu araca doğru bağırarak koşmaya başladı.

'Beni öldürecekler' diyen bu kişi, Şerife Demir'in aracının kasasına atladı. Şüphelinin kamyonetin kasasında bulunan çocukları Ramazan ve Ayşegül'e zarar vermesinden korkan Şerife Demir, yanında oturan oğlu Şaban ile birlikte araçtan indi. Bu sırada kasadan atlayan şüpheli kamyonetin direksiyonuna geçerek, kaçırdı. Diğer araçta bulunan kişiler ise Şerife Demir ve oğlu Şaban'ı yanlarına alarak, kamyonetin peşine düştü.

20 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

Kamyonetin kasasında bulunan çocuklardan Ayşegül, yanındaki cep telefonuyla hemen babası Mustafa Demir'i arayıp, durumu haber verdi. Baba Demir de aracının plakasını vererek, polisten yardım istedi. Bu sırada Ayşegül Demir sürekli babasıyla cep telefonuyla konuşup, yer bildirimi yaptı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olay yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Taşağıl kavşağında kamyonet, Yunus polisleri tarafından durduruldu. Kamyonetin direksiyonunda bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı, kasadaki çocuklar da kurtarıldı. Yapılan kimlik kontrolünde, kamyoneti kaçıran şüphelinin Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Abbas Saadi Khalaf, ifadesi için Kadriye Polis Merkezi'ne götürüldü.

'DÖVDÜKLERİ İÇİN KORKUP KAMYONETİ KAÇIRDIM'

Abbas Saadi Khalaf emniyetteki ifadesinde, Şanlıurfa'dan iş için Antalya'ya geldiğini, kendisini çağıran Suriye uyruklu 3 kişiyle buluştuktan sonra anlaşmazlık nedeniyle kavga ettiklerini, kendisini dövdükleri için korktuğunu, bu nedenle arkada duran kamyoneti üzerinde çocuklarla birlikte kaçırdığını söyledi. Khalaf, işlemlerinin ardından 'hırsızlık' ve 'kişi hürriyetini kısıtlama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Abbas Saadi Khalaf'ı dövdüğü iddia edilen Suriye uyruklu 3 kişinin ise polis tarafından gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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