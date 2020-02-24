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SON DAKİKA HABERİ! Kayalıklara düşerek yaralanan yaşlı kadını Mehmetçik buldu!

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, Mehmetçik'in yoğun çalışmaları sonucu geceyi geçirdiği arazide bulundu. 80 yaşındaki Faika K'nin kayalıklara düşerek yaralandığı belirlendi

erzincan
AA

Üzümlü ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, Mehmetçik'in yoğun çalışmaları sonucu geceyi geçirdiği arazide bulunarak, ailesine kavuşturuldu.

 

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Üzümlü ilçesi Karakaya köyündeki evinden 23 Şubat akşam saatlerinde çıkan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki alzaymır hastası Faika K'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı kadın, jandarmanın iç güvenlik (JİG),asayiş ve komando timleri ile AFAD ekiplerinin, iz takip köpeği, drone ve termal kameralar aracılığıyla yaptığı aramalar sonucu, evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında arazide bulundu.

Geceyi arazide geçiren ve kayalık alanda yürürken düştüğü için yaralanan yaşlı kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Genel sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

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