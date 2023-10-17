Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre 90,3 arttı. Dolar bazında son 2 ayda düşüş yaşayan fiyatlar ağustosta yükseldi. Metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 1031.2 dolar, İstanbul ortalamasında 1546.9 dolar oldu
Konut fiyatlarında 2 aylık dolar bazında düşüş trendi durdu.
Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre 90,3 arttı. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 27 bin 840,6 TL, İstanbul'da ise 41 bin 766,1 TL olarak ortaya çıktı.
Rakamlar dolar bazında incelendiğinde metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 1031.2 dolar, İstanbul ortalamasında 1546.9 dolar oldu.
EN ÇOK FİYAT YÜKSELİŞİ YAŞANAN YERLER
Konut Fiyat Endeksi'ne göre en çok fiyat yükselen bölgeler; yüzde 125,8 ile Çankırı, Kastamonu, Sinop, yüzde 122,2 ile Ağrı, Ardahan, Iğdır, yüzde 118,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın olarak sıralandı.