Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.950,11 %0,20
        DOLAR 27,9197 %0,20
        EURO 29,5665 %0,44
        ALTIN 1.728,02 %0,64
        FAİZ 23,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,40 %0,88
        BITCOIN 28.457,00 %0,18
        GBP/TRY 34,0513 %-0,03
        EUR/USD 1,0579 %0,17
        BRENT 90,14 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 2.825,31 %0,64
        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika haberi Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi - Emlak Haberleri

        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi

        Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre 90,3 arttı. Dolar bazında son 2 ayda düşüş yaşayan fiyatlar ağustosta yükseldi. Metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 1031.2 dolar, İstanbul ortalamasında 1546.9 dolar oldu

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 17.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konut fiyatlarında 2 aylık dolar bazında düşüş trendi durdu.

        Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre 90,3 arttı. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 27 bin 840,6 TL, İstanbul'da ise 41 bin 766,1 TL olarak ortaya çıktı.

        Rakamlar dolar bazında incelendiğinde metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 1031.2 dolar, İstanbul ortalamasında 1546.9 dolar oldu.

        Türkiye ortalaması (TL) İstanbul ortalaması (TL) Türkiye ($) İstanbul ($)
        2022 Ağustos 15052.5 24480.2 835.0 1357.9
        2022 Eylül 15856.2 25695.2 865.8 1403.0
        2022 Ekim 16559.3 26626.6 890.4 1431.7
        2022 Kasım 16973.8 26832.5 911.4 1440.7
        2022 Aralık 17754.4 27886.4 950.9 1493.6
        2023 Ocak 18682.8 28916.3 994.2 1538.8
        2023 Şubat 20474.4 31785.0 1085.8 1685.6
        2023 Mart 21757.9 33702.4 1144.9 1773.5
        2023 Nisan 22831.4 35097.9 1180.7 1815.1
        2023 Mayıs 23555.2 35931.1 1194.5 1822.1
        2023 Haziran 24594.0 37174.9 1064.4 1608.9
        2023 Temmuz 26511.0 39538.0 1001.5 1493.7
        2023 Ağustos 27840.6 41766.1 1031.2 1546.9

        EN ÇOK FİYAT YÜKSELİŞİ YAŞANAN YERLER

        Konut Fiyat Endeksi'ne göre en çok fiyat yükselen bölgeler; yüzde 125,8 ile Çankırı, Kastamonu, Sinop, yüzde 122,2 ile Ağrı, Ardahan, Iğdır, yüzde 118,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın olarak sıralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"