Lavrov: Operasyonun yeni bir aşaması başlıyor 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın askeri operasyonda yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.

India Today'e konuşan Lavrov "Ukrayna'nın doğusunda operasyonun yeni bir aşaması başladı ve bu an operasyonun en önemli anlarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA "DONBAS'TA SALDIRILAR ARTTI" DEMİŞTİ

Ukraynalı yetkililer ve devlet kurumlarının açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus güçleri, Mariupol ve Donbas'taki (Donetsk ve Luhansk) saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki Ukrayna birliklerinin savunmasını kırmaya ve Mariupol üzerinde tam kontrol kurmaya odaklandığını bildirmişti.

Mariupol belediye yetkilileri, büyük kısmı Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesisleri gün boyunca bombalandığını ve tesislerde Ukrayna askerlerinin yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu öne sürmüştü.