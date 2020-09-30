Son dakika haberi! Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha!

İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini, Mehmetçiklerin tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiğini açıkladı.

Mehmetçikler tarafından bulunan sığınak ve mağaraların içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile METİ Timleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Söz konusu arama-tarama faaliyetleri sonucunda 3 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet lançer, 1 adet el bombası, 1 adet mayın, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP),11 adet havan mühimmatı, 144 adet Doçka mühimmatı, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet Biksi namlusu, 192 adet Biksi mühimmatı, 256 Adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği, 7 adet havan tapası, 60 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.