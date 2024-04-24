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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten İstanbul'da PKK/KCK operasyonu!

        Son dakika haberi MİT'ten İstanbul'da PKK/KCK operasyonu!

        MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:31
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        MİT'ten İstanbul'da PKK/KCK operasyonu!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

        Terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çakmak tutuklandı.

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