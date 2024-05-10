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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:11
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        MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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