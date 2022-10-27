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MSB açıkladı: Bir asker şehit!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, Pençe-Kilit harekatında yaralandığı ve tedavi altına alındığı hastanede şehit olduğu bildirildi

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir asker şehit! - şehit haberleri
MSB açıkladı: Bir asker şehit!
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un şehit olduğunu bildirdi.

AA'da yer alan haberde ve Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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