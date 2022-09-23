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Haberler Gündem Güvenlik MSB'den acı haber: 1 üsteğmen şehit
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Son dakika haberi MSB'den acı haber: 1 üsteğmen şehit

Son dakika... MSB: Piyade üsteğmen Serkan Erkuş Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit oldu. Şehit üsteğmen Erkuş'un acı haberi, Malatya'daki ailesine verildi.

MSB'den acı haber: 1 üsteğmen şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Piyade üsteğmen Serkan Erkuş Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit oldu" dendi.


MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

28 yaşındaki şehit Üsteğmen Erkuş'un acı haberi, Malatya Sancaktar Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Niyazi ile annesi Suna Erkuş'un evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. 3 aylık nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Serkan Erkuş'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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