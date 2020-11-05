RTÜK'ten Netflix açıklaması 0:00 / 0:00

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'nun RTÜK'ten lisans aldığını duyurdu. Şahin, twitter hesabından yaptığı açıklamada ''İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun.'' yazdı.

— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 5, 2020

NETFLIX 2019'DA 1.5 MİLYON ÜYEYİ GEÇTİ

İnternet üzerinden film ve dizi izleme hizmeti sunan, özellikle ABD'de oldukça yaygın olarak kullanılan Netflix, Türkiye'de 2016 yılında yayına başlamıştı. Şirket 2019 yılında Türkiye'de 1.5 milyon üyeyi geçtiklerini duyurmuştu.

AMAZON PRIME EYLÜLDE AÇILDI

Prime Video ve Prime Gaming'i kapsayan Amazon Prime 15 Eylül'de resmi olarak Türkiye'de de açıldı.

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