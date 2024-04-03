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        Haberler Dünya Son dakika: Norveç Parlamentosu'nda bomba ihbarı

        Son dakika haberi Norveç Parlamentosu'nda bomba ihbarı

        Norveç polisi, Norveç Parlamentosu'nda bomba ihbarı yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:24
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        Norveç Parlamentosu'nda bomba ihbarı
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        Oslo polisi, Norveç Parlamentosu'nun bir bomba tehdidi aldığını ve polisin bina çevresindeki güvenliği arttırdığını duyurdu.

        Canlı video yayınında parlamento üyelerinin müzakerelerine devam ettiği görüldü.

        Polis, "Parlamentonun güvenliğini sağlamak ve olası olayları önlemek için olay yerindeyiz. Şu ana kadar üçüncü şahıslara yönelik bir tehdit olduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi yok" dedi.

        Bir parlamento sözcüsü binaya girişlerin kapandığını ve polis konuyu araştırırken halkın binayı terk ettiğini söyledi.

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