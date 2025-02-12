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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki ham VAR kayıtları açıklandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki ham VAR kayıtları açıklandı!

        Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Adana Demirspor Sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltıya tepki olarak mücadelenin ilk yarısı sona ermeden sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında 11. dakikada verilen ve tartışma yaratan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarının ham halini paylaştı. Ayrıca TFF'den yapılan açıklamada, "Benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 22:03 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:23
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        Olaylı maçın VAR kayıtlarının ham hali açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında 11. dakikada verilen ve tartışma yaratan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarının ham halini açıkladı.

        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı? Haberi Görüntüle

        İşte penaltı pozisyonundaki VAR kayıtlarının ham hali:

        PENALTI POZİSYONUNDAKİ VAR KONUŞMASI

        VAR: "Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru."

        Oğuzhan Çakır: "Tamam, penaltı."

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        TFF'den yapılan açıklama şöyle:

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

        MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

        NELER YAŞANDI?

        Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

        Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

        Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

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