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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun yeni üyesi banka meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu oldu. TCMB'den yapılan açıklamada Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildiği ve 15 Nisan'da yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacağı kaydedildi.

2020 YILINDA TCMB BANKA MECLİSİ ÜYESİ SEÇİLDİ

1977 yılında Ankara’da doğan

, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2003 yılında yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. 2014 yılında Makro İktisat Alanında Doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019 yılında profesör olarak atandı. Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında görevini yürütüyor. Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.

20 Mart'ta Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınan TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. 30 Mart'ta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile görevinden alınmış yerine ABD'li yatırım bankasının Türkiye'deki ofisi Morgan Stanley Menkul Değerler'in Genel Müdürü Mustafa Duman atanmıştı.

Yine 30 Mart'ta Merkez Bankası Meclisi’nde görev süreleri dolan Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Hazine’nin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi.

PARA POLİTİKASI KURULU'NDA KİMLER VAR?

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Dr. Uğur Namık Küçük

Dr. Oğuzhan Özbaş

Mustafa Duman

Prof. Dr. Abdullah Yavaş

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

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