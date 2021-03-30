Merkez Bankası Meclisi’nde görev süreleri dolan Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Hazine’nin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi. Genç, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren, Yücel, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.

Hazine’nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı. Duman aynı zamanda Para Politikası Kurulu üyesi idi. Genel Kurul’da yine Hazine’nin önerisiyle yerine Ertan Aydın seçildi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'yla ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Kavcıoğlu TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı para politikası gerektirdiğini ve enflasyonda sürdürülebilir düşüş için politika faizinin enflasyonun üzerinde tutulacağını söyledi. Güçlü TL mesajı veren Kavcıoğlu ''Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız'' dedi.