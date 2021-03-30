Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

TCMB Meclisi'nde değişiklik

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu üyesi Ömer Duman banka meclisi üyeliğinden alındı. Yerine Ertan Aydın seçildi

TCMB Meclisi'nde değişiklik

Merkez Bankası Meclisi’nde görev süreleri dolan Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Hazine’nin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi. Genç, 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren, Yücel, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.

Hazine’nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı. Duman aynı zamanda Para Politikası Kurulu üyesi idi. Genel Kurul’da yine Hazine’nin önerisiyle yerine Ertan Aydın seçildi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'yla ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Kavcıoğlu TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı para politikası gerektirdiğini ve enflasyonda sürdürülebilir düşüş için politika faizinin enflasyonun üzerinde tutulacağını söyledi. Güçlü TL mesajı veren Kavcıoğlu ''Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız'' dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Faiz TÜFE'nin üstünde olacak'
PARA'Faiz TÜFE'nin üstünde olacak'
Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi
PARATCMB'den piyasaya 70 milyar TL
SÜRE DOLUYOR! Son dakika: 2020 gelir vergisi beyannamesi son gün ne zaman?
PARADikkat! Süre yarın gün sonunda doluyor
Piyasalarda karışık seyir
PARAPiyasalarda karışık seyir
KREDİ FAİZ ORANLARI 2021: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı
PARABankaların kredi faiz oranları
Denizbank dikey tasarımlı kredi kartlarını hizmete sundu
PARADenizbank'tan dikey tasarımlı kart
Son dakika: Merkez Bankası'na ikinci adam Morgan Stanley'den!
PARAMerkez'e ikinci adam Morgan Stanley'den
Kripto paraların toplam piyasa değeri rekor kırdı
PARAKripto paralar 2 trilyon dolara koşuyor
Bankacılık sektörünün dönem net kârı 9 milyar 223 milyon lira oldu
PARABankacılık sektörünün aktifleri açıklandı
TKYB'ye 170 milyon dolar kredi
PARATKYB'ye 170 milyon dolar kredi