Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK) illegal kazancı tespit etti. Savcılık vurgunu tüm yönleriyle ortaya çıkardı. İllegal bahis siteleriyle yapılan vurgun tüm boyutlarıyla gözler önüne serildi. 101 sanıklı yasadışı bahis çetesinin karanlık yüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde ortaya çıktı.

MASAK ÖRGÜTÜN İZİNE RASTLADI, MAĞDURLAR ADETA KOD BIRAKTI

Arzu Kaya'nın haberine göre, bahis çetesinin izine ilk olarak MASAK rastladı. O izde sitenin mağdur ettiklerinin de katkısı vardı. MASAK raporunda illegal bahis sitesine gönderdikleri açıkça yazmasa da, oyuncu/mağdurlar sitenin verdiği banka hesaplarına paralarını garantiye almak için açıklama kısmına, “Tipobet Havale, Tipobet, Bet, Bahis.. vb” şeklinde bahsi çağrıştıran ifadeler yazdı.

Bu durum da MASAK raporlarında yer alan delillerden biri oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerini ve bazı banka hesaplarını takibe aldı. Ekonomiye yüzlerce milyonluk zarar veren vurgunu tespit edince savcılığa bildirdi. Savcılık, çetenin Tipobet adlı internet sitesi üzerinden kurduğu yasa dışı bahis çarkını iddianamede tek tek anlattı.

BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ İDDİANAMEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, buz dağının görünmeyen yüzünü ortaya çıkardı. Görünen yüzünde ise Kıbrıs’ta bir emlak ofisi vardı. Ancak o ofis emlakçılık faaliyetleriyle ilgilenmiyordu. Örgütün işleri için kullanılan bir paravandı.

EMLAK OFİSİ ADI ALTINDA ÖRGÜT FAALİYETİ

İnternetteki site ve Kıbrıs'taki emlak ofisi çetenin kurduğu sistemin tek görünen yüzüydü. Örgütlü suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Murat Tekeli’nin yürüttüğü soruşturma, örgütün gizli yöntemlerini de ortaya çıkardı.

KAST SİSTEMLİ ÖRGÜT

Örgüt piramit sistemiyle çalışıyordu. Piramit de 4 katmanlıydı. Suç örgütünün lideri Yaşam Ayevefe'ydi. Sözde ofisinde bahisçilere telefonla canlı destek veren bir ekibi vardı.

İŞTE ÖRGÜTÜN PİRAMİDİ

- 1. kat: Örgüt lideri ve yardımcıları

- 2. kat: Sitenin işletilmesinde çalışanlar

- 3. kat: Paravan kişileri bulanlar

- 4. kat: Bahiste hesabı kullanılanlar

Örgütün her katmanında görev yapanlar yukarıdan aşağıya işleyen sistemi çalıştırıyordu. Buna göre örgüt bahisten gelen parayı yurt dışına kaçırmak için binlerce hesap açtırmıştı. Örgütün para transferi için seçtiği isimler ilginçti.



ÖĞRENCİ HESAPLARIYLA YURT DIŞINA PARA KAÇIRDILAR

Çete liderinin talimatıyla piramidin 3. halkasında bulunan kişiler, en alt tabakayı seçti. Ev hanımı, öğrenci gibi toplumun bir kesiminden insanlar belirlenerek onlara hesaplar açtırıldı. İşte o hesaplar üzerinden de yurt dışına para transferleri yapıldı.



SÜREKLİ HESAP DEĞİŞTİREREK TAKİBİN ÖNÜNE GEÇİYORLAR

Savcılığın hazırladığı 196 sayfalık iddianame, yasa dışı bahis tanımından, yasa dışı bahis organizasyonunun yapısından, aracı profiline ve kullanılan araçlara varana kadar bir çok başlıkla örgütün faaliyetlerini ortaya koyuyor. Örgütün neden banka hesaplarını sürekli değişken halde tuttuğunu da açıklayan iddianame, “Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu

aşamadan sonra paranın bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır” cümleleri ile açıklık kazandırıyor. Böylelikle illegal bahis faaliyetinin gizlenmesi amaçlanıyor ve organizasyon içerisinde yer alan kişilere ulaşılması engelleniyor.



MAĞDURLARA “SONUÇ ALAMAZSINIZ” İZLENİMİ DE YARATMIŞLAR

İddianamede yasa dışı bahis oyunlarının ortak özellikleri de gözler önüne seriliyor ve 6 ana başlıkta anlatılıyor.



-Web sitelerinde açık adres ve irtibat bilgisinin bulunmaması,

-Alan adı (Domain) whois bilgilerini gizlemeleri,

-Yurt dışında bulunan bir yer sağlayıcısından (hosting firmasından) hizmet almaları,

-Yazılı delil vermemek adına mağdurlarla olan yazışmalarını e-posta üzerinden değil site

üzerindeki chat yazılımları kullanılarak yapmaları,

-Site için yatırılacak paraların kendi adlarına değil de ya kandırdıkları ya da iş birliği

yaptıkları suç ortağı olan kişiler üzerinden almaları ve bu aracı kişilerin sürekli değiştirmeleri,

-Yurt içinde faaliyetlerine devam etseler dahi yasal yollara başvurulması halinde

mağdurların sonuç alamayacağına inandırmak adına yurt dışında bulunduklarına dair izlenim

oluşturmaları.



101 KİŞİLİK SUÇ ÖRGÜTÜNE YILLARCA HAPİS İSTEMİ

Savcı Murat Tekeli aylar süren araştırma sonunda 101 kişilik suç örgütünü tespit etti. Sanıklar hakkında dava açtı.

İddianamede örgüt yöneticisi Yaşam Ayevefe hakkında “örgüt kurmak”, “ suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Şans Oyunları Kanunu'na muhalefet” suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istendi. Örgüt üyelerine de “mal varlığı değerlerini aklamak” ve benzer bir çok suçtan dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.