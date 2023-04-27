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Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne video konferans yöntemiyle katılıyor. İşte Putin'in konuşmasından öne çıkanlar;

Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklamalar
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İşte Putin'in konuşmasından öne çıkanlar;

Akkuyu Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden birisi.

Sonuç olarak birtakım kritik önem taşıyan anlaşma sağlandı.

En önemlisi ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerimizi geliştirmeye karar verdik.

Ayrıca karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız ve iki ülkenin pazarına da dahil olmaya teşvik edeceğiz.

Özellikle doğalgaz konusunda teşviklerimizi esirgemeyeceğiz.

Gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesine karar verdik. Türkiye'de de gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz. Bu merkez üzerinden bu satış da kurulacak.

Uluslararası gıda güvenliği konusundaki koordinasyonumuzu artırmaya karar verdik.

Her iki taraf ilerde turistik alışverişlerini artırmasından yana olduğu konusunda hemfikir.Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi. Bunun için ikili uçak seferlerinin artırılmasına karar verdik.

Ülkenizde büyük bir deprem de yaşandı. Türkiye hükümetinin ne denli zor görevlerin düştüğünü de gördük. Burada Türk partnerimize gerekli desteği sağlamaya hazırız. Rus altyapı sektöründen gerekli desteği sağlamaya hazırız.

Rusya depremde destek gönderen ve sahra hastanesi gönderen ilk ülkelerden biri oldu. Sahra hastanesinde 13 binden fazla Türk vatandaşı tedavi gördü. Bunları gönülden yapıyoruz.

Burada asıl bulunma sebebimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer yakıtı getirmek. Biraz sonra Akkuyu'da sertifikanın da verilmesi ile Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak.

Ticaret Türkiye'de kuracağımız gaz merkezi ile artacak.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel çabaları olmadan bu başarı mümkün olmazdı. Şunu kaydetmek isterim ki Rus mühendisler de büyük bir azimle çalışıyorlar.

Tekrar altını çizmek isterim ki bu en büyük nükleer santrallerden birini kurmaktayız. Çalışan personellerin sayısı 20 bini aşıyor ve bunun 3'te 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu da vurgulamak isterim. Türk mühendisler de bu işte ciddi katkı sağlıyorlar.

Rosatom bu santrali kurarken son teknolojileri kullanıyor. Santralimizi kurarken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kurallarına da bağlı olmaya devam ediyoruz. Dünyanın en modern ve güvenlikli sistemini kuruyoruz. Türkiye'deki enerji ihityacının yüzde 10'unu karşılayacaktır.

Üniversilerimizde yaklaşık 300 Türk öğrenci eğitim gördü sanayi ve bilim alanında. Bu bize santrali sadece kurmadığımıız, Türkiye'de yeni yüksek teknolojilerle donatılmış yeni bir sektör ve yeni bir ekonomi alanının ortaya çıktığını da gösteriyor.

Açıkça şunu söyleyebilirim, büyük hedefler kurmayı ve bu hedeflere doğru emin adımlarla yürümesini biliyorsunuz. Biz de bu yaklaşımınızı destekliyoruz. İki ülkenin çıkarları ve bölgedeki barış ve istikararın tesisi için önemli olduğunu belirtiyor ve ilginize teşekkür ediyorum.

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