Müşterek Tahıl Koordinasyon Merkezi göreve başladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Reuters'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Müşterek Tahıl Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçtiğini duyurdu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreninin yapılacağını duyurdu.

Görsel: İHA

AKAR, UKRAYNA ALTYAPI BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.

RUSYA 24 SAAT GEÇMEDEN ODESSA LİMANI'NI VURMUŞTU

Cuma günü İstanbul’da düzenlenen törende Ukrayna ile tahıl koridoru anlaşmasına imza atmasının üzerinden 24 saat geçmeden Rusya, seyir füzeleri ile Odesa Limanı’nı vurmuştu. Ukraynalı yetkililer tahıl depolarının isabet almadığını açıklarken, Rusya da Odesa’daki askeri bölgenin hedef alındığını duyurmuştu. Ukrayna tahıl ihracatını planlanan şekilde gerçekleştirebilmek için teknik hazırlıkları sürdürdüğünü bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, “Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Anaolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.