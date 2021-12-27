Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını açıkladı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021

Bakan Koca, 11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ili de sıraladı.

Buna göre, bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan iller şöyle: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan.