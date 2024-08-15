Sağlık Bakanlığı acil durum ilan edilen M çiçeği hastalığına Türkiye'de rastlanmadığını açıklarken, tedbir alınmasının şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önceki gün, M çiçeği hastalığı için acil durum ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığı ise hastalık hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.