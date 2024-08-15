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        Haberler Sağlık AB: Maymun çiçeği virüsünden etkilenen bölgelere 215 bin doz aşı göndereceğiz - Haberler | Sağlık Haberleri

        AB: Maymun çiçeği virüsünden etkilenen bölgelere 215 bin doz aşı göndereceğiz

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yayılmaya başlayan maymun çiçeği (mpox) virüsü salgınını uluslararası düzeyde endişe yaratan bir halk sağlığı durumu olması nedeniyle acil durumu ilan etti. Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ve ortak şirketlerin etkilenen bölgelere 215 bin doz aşı bağışladığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:55
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        AB, M çiçeği için 215 bin doz aşı gönderecek
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        DSÖ dün yaptığı açıklamada Afrika’da yayılmaya devam eden, şu ana kadar 14 bin vakanın ve 524 ölümün yaşandığı mpox virüsüyle ilgili uluslararası düzeyde acil durum ilan ettiğini açıkladı.

        Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü paylaştı. Bu tavsiyeyi kabul ettim" dedi.

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        DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamış, Afrikalı bilim insanları ise bu durumun hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.

        AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise salgının kontrol altına alınması için 10 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Afrika'da Mpox salgını sağlık açısından acil bir durumdur. kontrol altına almak için 10 milyon aşıya ihtiyaç vardır. Küresel eylem ve dayanışma aciliyet arz etmektedir. Bu çabanın ön saflarında yer alan ortaklarımızla birlikte etkilenen ülkelere bağışlanmak üzere 215 bin aşı dozunu güvence altına aldık” ifadelerini kullandı.

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