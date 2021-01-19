Sağlıkçılara getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığınca 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine personelin yıllık izin, istifa, emeklilik, durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı yayımladı. Sağlık Bakanlığı yazısına göre emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek. Buna göre Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.