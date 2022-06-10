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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sevgilisini öldürmüştü! Gizem'e tahrik indirimi!
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Sevgilisini öldürmüştü! Gizem'e tahrik indirimi!

İstanbul'da, erkek arkadaşı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26) silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gizem Erdoğan'ın (30), "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, sanık Gizem Erdoğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu

Son dakika haberi: Sevgilisini öldürmüştü! Gizem'e tahrik indirimi!
Sevgilisini öldürmüştü! Gizem'e tahrik indirimi!
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AA

İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde, 5 Temmuz 2021 akşam saatlerinde Gizem Erdoğan, tabancasını aldığı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26) ateş ederek yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre tutuklanan Gizem Erdoğan'ın, hakkında hazırlanan iddianamede "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gizem Erdoğan (30) ve avukatı Yunus Emre Ulutürk katıldı. Maktul Yıldırım'ın (26) ailesi ve avukatlarına bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan duruşmada tanıkların ifadelerine başvuruldu.

"BİR BAŞKASIYLA SÖZLENECEKTİ"

Tanıklardan Yıldırım'ın iş arkadaşı Uzman Çavuş İbrahim B., maktulle arasındaki ilişkiden haberdar olduğunu ancak sanığın ayrıldıklarını ve annesinin bulduğu biriyle sözleneceğini söylediğini anlattı. Gemide görev yaptıkları için maktulün sürekli evde bulunmadığını dile getiren tanık, bazen alkolü fazla kaçırsa da iş arkadaşının şiddete eğiliminin olmadığını öne sürdü.

ARALARINDA GEÇİMSİZLİK VARDI

Maktulün işe başladığından beri silahını yanından ayırmadığını belirten tanık, "O gün silahını evde bırakması benim aklımda her zaman bir soru işaretidir" ifadesini kullandı. İfadelerin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkla maktulün internet ortamında tanıştığını, İstanbul'da birlikte yaşadıklarını, aralarında geçimsizlik olduğunu belirtti.

"HAKSIZ TAHRİK" İLE 18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Olay günü birlikte kaldıkları dairenin dış kapısından gelen sesleri duyan sanığın, maktulün kapıyı açmaya çalıştığını fark ettiği, ona ait evdeki silahı alarak kapıyı açtığı, ateş ettiği Yıldırım'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı. Mütalaada, dosya kapsamına göre sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına ve taraflara süre verilmesine hükmetti.

DURUŞMA 6 EYLÜL'E ERTELENDİ

Bazı tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını kararlaştıran heyet, maktulün cep telefonundaki fotoğraf arşivinin incelenmesine karar verdi. Duruşmaya 6 Eylül'de devam edilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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