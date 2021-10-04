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Haberler İş-Yaşam Sigara fiyatları 2021 ne kadar? SON DAKİKA: Sigaraya zam yapıldı!
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Son dakika haberi Sigaraya zam geldi

Sigara fiyatlarına 4 Ekim 2021 itibarıyla zam yapıldı. Sadece Philip Morris SA grubuna ait sigaralarda 1 TL'lik zam görülürken ortalama artış yüzde 6.25 oldu

Sigara fiyatları 2021 ne kadar? SON DAKİKA: Sigaraya zam yapıldı!
HABERTURK.COM

Sigara fiyatları zamlandı. Türkiye Tekel Bayiler Platformunun paylaştığı bilgiye göre Philip Morris SA grubuna ait sigaralara 1 TL'lik, ortalama yüzde 6.25 civarında artış yapıldı.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.25’lik zammın enflasyona 0.30 puan artış yönünde etki etmesi bekleniyor

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