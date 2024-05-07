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        Haberler Gündem Sinan Ateş cinayetine ilişkin sıcak gelişme - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Sinan Ateş cinayetine ilişkin sıcak gelişme

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 19:38 Güncelleme: 07.05.2024 - 20:02
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        Sinan Ateş cinayetine ilişkin sıcak gelişme
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        Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

        Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

        Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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