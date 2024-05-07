Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale

Wayland, "Eylem ilk olarak barışçıl olarak başladı. Herhangi bir sıkıntı yoktu ve 03.00'e kadar böyle devam etti. Daha sonra polis şiddeti başladı. Bazı eylemciler barikatların üzerinde olmasına rağmen polis barikatlara buldozerlerle müdahale etti. Bazı eylemciler polise havai fişek atınca polis de bunu şiddete başvurmak için kullandı." dedi.