Ancelotti'den Arda Güler'e özel talimat!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih'le karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi milli futbolcu Arda Güler'le özel olarak görüştü.
Geçtiğimiz hafta sonu İspanya La Liga'da 36. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de gözler Bayern Münih'le oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına çevrildi.
Almanya'daki ilk maç 2-2 beraberlikle sona ererken, iki takım 8 Mayıs Çarşmba (yarın) TSİ 22.00'de finale yükselmek için mücadele edecek.
Maçta yaşanacak her türlü senaryoya hazılıklı olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, dev maç öncesi milli futbolcu Arda Güler'le de bir görüşme gerçekleştirdi.
İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; İtalyan teknik adam, son zamanlarda forma giymeye başlayan milli futbolcuya Bayern Münih maçında da şans verebileceğini söyledi.
Haberde Ancelotti'nin Arda Güler'e "hazır ol" talimatı verdiği ve "İkinci yarıda veya uzatmalarda sana ihtiyacım olabilir" dediği ileri sürüldü. Arda'nın maçın gidişatına göre Bayern Münih maçında süre alması bekleniyor.
Hocasının bu sözlerine olumlu yaklaşan 19 yaşındaki futbolcunun karşılaşmada görev almak için sabırsızlandığı ifade edildi.