Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı! - Son dakika haberler

        Bağcılar'da sucu dükkanında özel odalı istismar davası başladı!

        İstanbul Bağcılar'da 4 kız çocuğuna işlettiği sucu dükkanındaki özel odada istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Metin Şenay hakim karşısına çıktı. Dehşete düşüren olayla ilgili davada duruşmaya giremeyen avukatlar mahkeme salonu önünde tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bağcılar'da 4 kız çocuğuna işlettiği su dükkanındaki özel odada istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 331 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin Şenay'ın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

        DHA'nın haberine göre basına ve izleyicilere kapalı şekilde yapılan duruşmaya giremeyen avukatlar mahkeme salonu önünde alkışlar ve sloganlarla tepki gösterdi.

        331 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Metin Şenay'ın, 4 çocuğa karşı “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

        REKLAM

        Bakırköy 24. Ağır Ceza mahkemesinde ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşmaya sanık Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.

        AVUKATLAR DURUŞMA SALONUNA ALINMAYINCA TEPKİ GÖSTERDİ

        Yetki belgesi bulunan avukatlar ile izleyiciler ise salona alınmadı. Avukatlar, salona alınmadıkları için tutanak tutarken, duruşmayı takip etmek için gelen izleyiciler "Çocuklar vatandır vatanına sahip çık", "Çocuklar susmaz, sen de susma" sloganları atarak karara tepki gösterdi. Duruşma kapalı şekilde görülmeye başlandı.

        “SANIĞIN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI VE KAMU VİCDANININ RAHATLATILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Duruşma öncesi adliye önünde Kadın ve Demokrasi Derneği basın açıklaması yaptı. Dernek adına açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, şunları söyledi: "Bugün 4 küçük çocuğun dünyasını karartan ve hepimizi derinden yaralayan bir suçlunun 'Bağcılar sapığı' olarak bilinen sanığın adalet önünde hesap vermesi talebiyle buradayız. Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi İstanbul Bağcılar'da okuldan çıkan 11 yaşındaki kız çocuğu mahallelerinde su bayisi işleten sanığın cinsel istismarına uğramış ailesinin başvurduğu güvenlik güçleri pedofil sapığı suçüstü yakalamıştı. Sanığın tek kurbanının bu çocuk olmadığı, dükkanında süngerle ses yalıtımı sağladığı bir odada başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu ve sapık eylemlerini kayıt altına aldığı anlaşılmıştı."

        "Sanığın çocuklara yaşattığı dehşet Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer almaktadır. Başsavcılık sanığın cebir, tehdit ve hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması suçlarından her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birazdan davanın ilk duruşması görülecek. Bizler KADEM hukuk kurulu olarak toplumun tüm fertlerinin vicdanını derinden yaralayan bu davayı takip edecek sanığın hak ettiği cezayı alması ve kamu vicdanının rahatlatılması için elimizden geleni yapacağız. Nihai amacımız ise kadın, çocuk demeden herkesin güven içinde yaşayacağı bir toplum inşa etmektir."

        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Metin Şenay
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi