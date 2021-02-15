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Son dakika haberi Şırınga çikolatadan ölümde yeni gelişme! 6 kişi için...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Son dakika haberi Şırınga çikolatadan ölümde yeni gelişme! 6 kişi için...
Şırınga çikolatadan ölümde yeni gelişme! 6 kişi için...
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Ankara’daki Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) şırınga şeklindeki oyuncak çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Sanıkların "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıla kadar hapsi istendi. Okul müdürünün bu iki suçun yanı sıra "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan da ayrıca 5 yıla kadar cezalandırılması istendi.

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