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Son dakika haberi Şırnak'ta Eren operasyonu!

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Şırnak'ta Eren operasyonu!
Şırnak'ta Eren operasyonu!
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Şırnak'ta “Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında;

- (1) adet M16 piyade tüfeği,
- (1) adet AK-47 piyade tüfeği,
- (109) adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
- (144) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- (4) adet el bombası,
- (3) adet tuzaklanmış el bombası,
- (5) adet AK-47 Şarjörü,
- (1) adet M16 şarjörü,
- (1) adet el dürbünü,
- (2) adet termal kıyafet,
- (5) kg. EYP yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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