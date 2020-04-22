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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye’nin şeker ihtiyacının üçte birini karşılayan Türkşeker, pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletiyor. Münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün etmek zorunda olan çiftçilere Türkşeker destek olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçileri rahatlatmak için pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker’in ödeyeceğini açıkladı. Bakan Albayrak, “Böylelikle çiftçimizi krediye muhtaç etmeden, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız.” dedi.

ALIM GARANTİSİ VERECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Pancar çiftçisi münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2.5 milyon ton ile Türkiye’nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

4 MİLYON DEKAR ALANDA SSÖZLEŞMELİ TARIM

Türkşeker, bu projesi ile hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım yaptığı arazilerinde de destek olacak. Bu proje kapsamında 4 Milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor.

ALBAYRAK: ÇİFTÇİ 3.5 MİLYAR TL KAZANÇ ELDE EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözleşmeli hububat üretimi ile birlikte çiftçilerin 3.5 Milyar TL kazanç elde edeceğini, tarımsal ürün ithalatında da 500 Milyon dolar tasarrufa gidileceğini söyledi.

21 GÜNDE 1 MİLYON LİTRE ETİL ALKOL ÜRETTİ

Türkşeker, Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan kolonya ve dezenfektan üretimi için üreticilerin etil alkol ihtiyacını karşıladı. Eskişehir Alkol Fabrikası’nın kapasitesini artıran Türkşeker, 21 günde ürettiği 1 milyon litre etil alkolü dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilere ve hastanelere verdi.

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