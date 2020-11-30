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Son dakika haberi TVF'den Borsa İstanbul açıklaması

Katar Yatırım Otoritesi’nin Borsa İstanbul’a stratejik ortaklığının satış tutarı açıklandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar Yatırım Otoritesi'ne 200 milyon dolara satıldığını duyurdu 26 Kasım'da TVF ve QIA arasında mutabakat anlaşması imzalanmıştı. TVF'den yapılan açıklamaya göre işlem, QIA’nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı. İşlem bedeli, Borsa İstanbul’un 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlendi

Son dakika haberi TVF'den Borsa İstanbul açıklaması
HABERTURK.COM

Katar, Borsa İstanbul'un yüzde 10'una 200 milyon dolar ödeyecek. Borsa İstanbul'un yüzde 10’unun Katar Yatırım Otoritesi'ne (QIA) satış tutarı açıklandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) konuyla ilgili açıklamasında Borsa İstanbul’un yüzde 10'unun 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden 200 milyon dolara satıldığını duyurdu.

TVF'den yapılan açıklama şöyle;

''Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk pay devri, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olmasını hedeflediğimiz iş birliğinin başlangıcıdır. Bu yatırımın, Borsa İstanbul’un orta vadede planladığımız halka arzı öncesinde değer yaratımına ve kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel olarak ekonomik zorlukların yaşandığı Kovid döneminde ülkemize yabancı sermaye çekme açısından da bu yatırımın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Borsa İstanbul, 2022’de faaliyete başlaması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin önemli aktörlerinden biri olacak; bu açıdan QIA, yaptığı yatırımla hem Borsa İstanbul’a hem de Türkiye’nin vizyonuna duyduğu güveni kanıtlamaktadır.”

Pay devrinin tamamlanmasının ardından TVF, sahip olduğu yüzde 80,6’lık payla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi pozisyonunu koruyacak. QIA yüzde 10’luk pay ile Borsa İstanbul’un yatırımcısı olurken, önde gelen ulusal sermaye piyasaları aktörlerinden oluşan diğer hissedarlar payların kalan kısmını tutmaya devam edecek.''

2018’E GÖRE BORSANIN DEĞERİ YÜZDE 33 ARTTI

En son 2013’te Borsa İstanbul hisseleri satış ve ortaklığa konu olmuş o tarihte teknoloji transferini de kapayan bir ortaklık ABD’li Nasdaq şirketi ile yapılmıştı. 21 milyar dolarlık değeri ile bir teknoloji borsası devi olan Nasdaq 2013 yılında Borsa İstanbul'a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra payını yüzde 7'ye yükseltmişti. Eylül 2018’de ABD’li Nasdaq hisselerini yüzde 10’a çıkarmak yönündeki satın alma opsiyonunu kullanmamış elindeki yüzde 7’lik hisseyi Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmişti. Devir öncesi Borsa İstanbul toplam piyasa değeri 1.5 milyar dolar hesaplanmıştı. O tarihte Borsa İstanbul’un sermayesi 423 milyon TL düzeyindeydi. Bugün Borsa İstanbul’un Katarlı yatırımcıya satışında da toplam piyasa değeri 2 milyar dolar açıklandı. Bu açıklama ile birlikte geçen 2 yılda Borsa İstanbul’un değeri yüzde 33 artmış oldu.

Ayrıca 2015 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile de Borsa İstanbul arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmış, o tarihte Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payına EBRD sahip olmuştu. Ancak 2019 yılında gelindiğinde ise EBRD yüzde 10’luk payını Türkiye Varlık Fonu’na devretmişti.

HANGİ BORSANIN ORTAKLIK YAPISI NE?

Borsaların nasıl yönetildiği ve şirket yapıları ise her ülkede değişiyor. Örneğin NYSE Euronext adlı çok uluslu şirket, bünyesinde birden fazla borsayı bulunduruyor. New York Menkul Kıymetler Borsası, Euronext ve NYSE Arca gibi birçok menkul kıymet borsası işleten NYSE Euronext, piyasa değeri açısından dünyanın en büyüğü. Almanya'da borsa işleten bir şirket olan Deutsche Borse, halka açık bir şirket olan NYSE Euronext ile birleşmek istemişti; ancak bu birleşme hiçbir zaman gerçekleşemedi.
ABD'deki Nasdaq borsası da halka açık bir şirket. Japonya'daki Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ise bankalar ve yatırım şirketlerinin sahipleri arasında bulunduğu bir anonim şirket.


İşlem kapasitesi açısından dünyanın en büyük dördüncü borsası olan Londra Borsası ise halka açık bir şirket olan London Stock Exchange Group tarafından işletiliyor.

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