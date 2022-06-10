Yangın çıkarıp, selfie yapmış! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi Karadağ mevkiindeki sazlıkta, 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

3 UÇAK VE 1 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi.

3 HEKTAR SAZLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı.

HUSUMET NEDENİYLE SAZLIĞI ATEŞE VERDİLER

3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

CEP TELEFONUNDAN SELFIE GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.