Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diamessis'ten Türk kara sularının ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.
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