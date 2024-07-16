Son dakika haberi Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulacak olan 'vergi paketi'nin detaylarını açıkladı.

Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olmasının 'vergi paketi' içerisinde Meclis'e sunulacağını belirtti. Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, her yılın ekim ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkıyor. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.