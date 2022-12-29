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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 4 ayda hayatı kâbusa döndü! - Ankara haberleri
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4 ayda hayatı kâbusa döndü!

Ankara'da 19 yaşında evlenen Sıla Koçak'ın hayatı 4 ayda kâbusa döndü. Defalarca şiddet görünce uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine dönen Sıla Koçak, konuşma bahanesiyle eşinin çağırdığı evde 5'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Evde tedavisi devam eden Sıla Koçak, eşi Yusuf Gürkan Koçak'ın kendisini pencereden attığını ileri sürdü. Tutuklanan Yusuf Gürkan Koçak ise, eşinin pencereden kendisi atladığını iddia etti

Son dakika haberler: 4 ayda hayatı kâbusa döndü! - Ankara haberleri
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DHA

Ankara'da Sıla Koçak (19), ağustos ayında Yusuf Gürkan Koçak (19) ile evlendi. Sıla Koçak, evliliğinin hemen ardından eşinden şiddet görmeye başladı.

EŞİ KONUŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRDI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine döndü. Sıla Koçak, 9 Aralık'ta eşinin konuşma bahanesiyle çağırması üzerine tekrar eve gitti.

5. KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ

Sıla Koçak, yaşanan tartışmanın ardından 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sıla'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilen Sıla'nın evde tedavisi sürüyor. Şu anda yürüyemeyen Sıla Koçak, eşinin kendisini pencereden attığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

KOCASI İDDİAYI REDDETTİ

Gözaltına alınıp tutuklanan Yusuf Gürkan Koçak ise polisteki ifadesinde, dışarıya çıkmaması için eşini eve kilitlediğini, ardından eşinin pencereden atladığını iddia etti.

"HAYATIMI ZİNDAN ETTİ"

Sıla Koçak, eşinin uyuşturucu kullandığını, defalarca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Ben evdeyken yattığım yerde yatağımı yaktı. Daha önce de beni camdan sarkıttı. Ben alt katın balkonundan içeriye girdim. En son olayda beni çağırdı, 'dövmeyeceğim' diye yemin etti. İnandım, gittim. Tartışmaya başladık. Beni cama çıkardı. Düştüğümde yanında arkadaşı vardı. Beni yatağa hapsetti, ayaklarıma platin takıldı, omuriliğim, kalçam, çenem kırık.

"AĞZIMDA DİŞ KALMADI"

Ayağa kalkamıyorum, ağzımda diş kalmadı. Sürekli şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Can güvenliğimiz yok. Eski güzelliğimden eser kalmadı. Beni bu hale getirdi. Yataktan kalkıp kalkamayacağım belli değil. Ölmek istemiyorum. Daha 19 yaşındayım, hayatımın baharındayım. Benim canım yandı başkalarının canı yansın istemiyorum. Ben 'her an bu defa beni öldürecek mi' korkusuyla burada yatıyorum. Ben hayallerimi yaşamak için evlendim; fakat bana hayatımı zindan etti. 4 ayı bana cehennem etti" dedi.

"BENİM KIZIMA KIYDI ONA DA KIYSINLAR"

Anne Gülsenem Doğan ise kızının hayatının karardığını belirterek, "Benim kızıma kıydı, ona da kıysınlar. Kızım ayağa bile kalkamıyor. Cezasını çeksin istiyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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