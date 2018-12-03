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Asgari ücret artış oranı ne olacak?

Türkiye genelinde yaklaşık 6.7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Perşembe günü başlayacak asgari ücret pazarlığı, bu işçileri doğrudan etkiliyor. Asgari geçim indirimi de asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari geçim indirimi dolayısıyla işçi ve memur olmak üzere 17.5 milyon kişi de dolaylı olarak etkileniyor. Bazı sektörlerde asgari ücretle çalışan işçi sayısı diğer sektörlerin hayli üzerinde. 2019 yılında asgari ücret artış oranı ne olacak? Asgari ücret artışından en fazla hangi sektörler etkilenecek? Türkiye, asgari ücretin fert başına milli gelire oranında kaçıncı sırada? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, asgari ücret pazarlığı öncesinde merak edilenleri yazdı.

03.12.2018 - 08:07 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere perşembe günü ilk toplantısını yapacak. Komisyon ikinci toplantıyı TÜRK-İŞ’te, üçüncü toplantıyı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) yaptıktan sonra dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti açıklayacak. Türkiye’de 6.7 milyon kişi asgari ücret düzeyinde maaşla çalışıyor. Asgari ücrette yapılacak artış oranı, 6.7 milyon kişiyi ve ailesini doğrudan ilgilendiriyor.

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 20.8, 2019 enflasyon hedefi yüzde 15.9 olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini 23.5, 2019 enflasyon tahmini ise 15.2 oranında. Son yıllarda genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı.

Net asgari ücret, YEP’teki yüzde 15.9’luk 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa bin 858 TL; yüzde 20.8’lik 2018 enflasyon tahmini dikkate alınırsa bin 936 lira; Merkez Bankası’nın 2018 yılı için yüzde 23.5’lik tahmini dikkate alındığında ise bin 980 liraya çıkacak.

İNŞAAT VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ASGARİ ÜCRET AĞIRLIKLI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, ev içinde çalışanların yaklaşık tamamı asgari ücretle çalışıyor. Ancak ev içinde çalışanların sayısı 15 bin dolayında.

Yaklaşık 1.5 milyon işçinin çalıştığı inşaat sektöründe SGK’ya bildirilen ortalama kazanç asgari ücretin sadece yüzde 20-27 üzerinde. Bu da sektörde ağırlıklı olarak asgari ücretin uygulandığını gösteriyor.

Bir milyon dolayında sigortalı işçinin çalıştığı tekstil ve giyim sektörlerinde ise aylık ücretler asgari ücretin yüzde 22-47 üzerinde seyrediyor.

1.3 milyon çalışanın bulunduğu perakende ticaret sektöründe ise ücretler asgari ücretin yüzde 36 üzerinde yer alıyor. Asgari ücretteki artıştan en çok bu sektörlerdeki işçiler ve işverenler etkileniyor.

Ayrıca, bitkisel ve hayvansal üretim, ormancılık, deri, mobilya, taşımacılık, yiyecek ve içecek hizmetleri sektörleri de asgari ücret artışından en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

Sektörlere göre ortalama günlük kazançlar (TL)      
  Ortalama günlük kazanç
Ortalama kazanç/Asgari ücret		  
İşçi
Sayısı
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 92,22 1,36 113.738
ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 84,50 1,25 48.545
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ. 114,27 1,69 8.302
KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI 155,58 2,30 35.216
HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI 198,07 2,93 2.171
METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ 146,91 2,17 29.314
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK. 111,67 1,65 68.308
MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET 135,11 2,00 10.733
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI 99,30 1,47 454.981
İÇECEK İMALATI 144,77 2,14 17.151
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI 225,80 3,34 4.642
TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 99,47 1,47 418.800
GİYİM EŞYALARI İMALATI 82,48 1,22 499.374
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI 81,69 1,21 60.934
AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR. 95,96 1,42 63.456
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI 123,32 1,82 55.474
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI 100,62 1,49 51.069
KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM. 296,06 4,38 8.867
KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI 153,64 2,27 81.277
ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM.. 162,37 2,40 24.830
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM. 118,81 1,76 210.893
METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA. 110,40 1,63 229.684
ANA METAL SANAYİ 163,47 2,42 164.211
FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 113,19 1,67 374.488
BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 145,26 2,15 35.031
ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI 132,64 1,96 150.147
MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI 124,95 1,85 162.301
MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM. 159,71 2,36 204.059
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI 185,15 2,74 52.796
MOBİLYA İMALATI 86,16 1,27 156.199
DİĞER İMALATLAR 93,46 1,38 58.199
MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON. 130,87 1,93 138.226
ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 139,10 2,06 101.843
SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 124,84 1,85 15.996
KANALİZASYON 139,45 2,06 15.033
ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 114,51 1,69 84.720
İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ. 121,30 1,79 2.576
BİNA İNŞAATI 81,21 1,20 1.190.813
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI 119,06 1,76 427.453
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ 86,25 1,27 311.396
TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 96,09 1,42 217.397
TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) 109,58 1,62 717.004
PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 91,73 1,36 1.338.309
KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA. 86,21 1,27 493.498
SU YOLU TAŞIMACILIĞI 182,83 2,70 17.548
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 340,91 5,04 26.593
TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 128,46 1,90 250.449
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ 94,92 1,40 41.124
KONAKLAMA 106,18 1,57 388.961
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL. 82,14 1,21 649.565
YAYIMCILIK FAALİYETLERİ 134,64 1,99 24.629
SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 119,20 1,76 15.913
PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL. 175,77 2,60 9.930
TELEKOMİNİKASYON 172,62 2,55 23.693
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ. 208,43 3,08 79.341
BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ 203,45 3,01 43.371
FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.) 244,19 3,61 87.804
SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 169,51 2,51 23.812
FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL. 135,63 2,00 48.447
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 93,37 1,38 128.196
HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ 90,53 1,34 146.670
İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 178,75 2,64 228.591
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ 130,64 1,93 157.890
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL. 201,63 2,98 14.139
REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI 115,50 1,71 59.139
DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL. 93,83 1,39 47.292
VETERİNERLİK HİZMETLERİ 90,42 1,34 8.177
KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ 110,39 1,63 28.935
İSTİHDAM FAALİYETLERİ 100,14 1,48 63.795
SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ 111,28 1,64 55.737
GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET. 106,06 1,57 302.552
BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET. 93,38 1,38 691.258
BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL. 134,75 1,99 441.603
KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV. 114,98 1,70 183.397
EĞİTİM 115,85 1,71 402.701
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ 111,37 1,65 432.154
YATILI BAKIM FAALİYETLERİ 83,26 1,23 32.177
SOSYAL HİZMETLER 92,26 1,36 49.000
YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL. 96,72 1,43 11.564
KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER 115,39 1,71 4.403
KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL 71,16 1,05 7.174
SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL. 107,30 1,59 55.008
ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ 152,94 2,26 55.714
BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR. 98,44 1,46 59.406
EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ 72,28 1,07 15.624
ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL. 222,00 3,28 4.241
EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR 68,69 1,02 43.889
TOPLAM   0,00 14.482.653

AVRUPA’DA SONDAN DÖRDÜNCÜ

Asgari ücret konusundaki en büyük tartışmalardan birini, özellikle Avrupa ile Türkiye’deki asgari ücret rakamları oluşturuyor. Türkiye, yüzde 30 oranında artışın yapıldığı 2016 yılında aylık brüt 518 euro asgari ücretle Avrupa’da 13. ülke durumuna yükseldi. Aralarında Çekya, Estonya, Hırvatistan, Polonya, Slovakya’nın da yer aldığı 13 ülkeyi geride bıraktı.

TL’nin geçen seneden beri hızlı değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de asgari ücret temmuz ayı itibarıyla 380 euroya geriledi. Türkiye, asgari ücret uygulayan 26 Avrupa ülkesi arasında sadece Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan’ı geride bıraktı, sondan dördüncülüğe düştü.

MİLLİ GELİRE ORANDA TÜRKİYE’NİN KONUMU

Türkiye, euro bazında asgari ücrette Avrupa’nın son sıralarına gerilemekle birlikte asgari ücretin fert başına aylık milli gelire oranı bakımından 24 Avrupa ülkesi arasında en yüksek dördüncü ülke konumunda yer alıyor. Türkiye’de asgari ücret, fert başına aylık 736 euro olan milli gelirin yüzde 52’si oranında bulunuyor. Bu oran Sırbistan’da yüzde 65, Arnavutluk’ta 57, Hırvatistan’da 53 düzeyinde.

Ülkelere göre asgari ücretin fert başına aylık milli gelire oranı (Euro)




Fert başına aylık milli gelir
Aylık asgari ücret		  
Asgari ücret/
Fert başına MG
Belçika 3.225 1.562 0,48
Bulgaristan 608 260 0,43
Çekya 1.508 468 0,31
Almanya 3.300 1.498 0,45
Estonya 1.500 500 0,33
İrlanda 5.100 1.613 0,32
Yunanistan 1.391 683 0,49
İspanya 2.092 858 0,41
Fransa 2.850 1.498 0,53
Hırvatistan 983 465 0,47
Letonya 1.158 430 0,37
Litvanya 1.241 400 0,32
Lüksemburg 7.716 1.998 0,26
Macaristan 1.058 418 0,40
Malta 1.983 747 0,38
Hollanda 3.583 1.594 0,44
Polonya 1.016 480 0,47
Portekiz 1.575 676 0,43
Romanya 800 407 0,51
Slovenya 1.733 842 0,49
Slovakya 1.300 480 0,37
İngiltere 2.941 1.463 0,50
Arnavutluk 333 190 0,57
Sırbistan 433 282 0,65
Türkiye 736 380 0,52
Not:      
1- Fert başına aylık milli gelir 2017 yılı, aylık asgari ücret 2018 yılı 2. yarı verileridir.
2- Asgari ücret rakamları brüt tutarı göstermektedir.


TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETLE 1969’DA TANIŞTI

Türkiye, dünyada ilk kez 1890 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda’da uygulanmaya başlayan asgari ücret ile 1969 yılında tanıştı. Türkiye'de, 1969 yılında 6 farklı bölgeye ayrılan 26 ilde asgari ücret uygulandı.

1989 yılına kadar tarım ve orman kesimi ile sanayi-ticaret kesimi için ayrı asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 1989’da ülke geneline yaygınlaştırıldı.

 

KOMİSYONDA KARARLAR NASIL ALINIYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi, işveren ve devleti temsil eden 5’er üye görev yapıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Devlet temsilcilerinin oyu alınan kararda belirleyici oluyor.

 

 

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