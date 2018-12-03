Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere perşembe günü ilk toplantısını yapacak. Komisyon ikinci toplantıyı TÜRK-İŞ’te, üçüncü toplantıyı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) yaptıktan sonra dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti açıklayacak. Türkiye’de 6.7 milyon kişi asgari ücret düzeyinde maaşla çalışıyor. Asgari ücrette yapılacak artış oranı, 6.7 milyon kişiyi ve ailesini doğrudan ilgilendiriyor.

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 20.8, 2019 enflasyon hedefi yüzde 15.9 olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini 23.5, 2019 enflasyon tahmini ise 15.2 oranında. Son yıllarda genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı.

Net asgari ücret, YEP’teki yüzde 15.9’luk 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa bin 858 TL; yüzde 20.8’lik 2018 enflasyon tahmini dikkate alınırsa bin 936 lira; Merkez Bankası’nın 2018 yılı için yüzde 23.5’lik tahmini dikkate alındığında ise bin 980 liraya çıkacak.

İNŞAAT VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ASGARİ ÜCRET AĞIRLIKLI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, ev içinde çalışanların yaklaşık tamamı asgari ücretle çalışıyor. Ancak ev içinde çalışanların sayısı 15 bin dolayında.

Yaklaşık 1.5 milyon işçinin çalıştığı inşaat sektöründe SGK’ya bildirilen ortalama kazanç asgari ücretin sadece yüzde 20-27 üzerinde. Bu da sektörde ağırlıklı olarak asgari ücretin uygulandığını gösteriyor.

Bir milyon dolayında sigortalı işçinin çalıştığı tekstil ve giyim sektörlerinde ise aylık ücretler asgari ücretin yüzde 22-47 üzerinde seyrediyor.

1.3 milyon çalışanın bulunduğu perakende ticaret sektöründe ise ücretler asgari ücretin yüzde 36 üzerinde yer alıyor. Asgari ücretteki artıştan en çok bu sektörlerdeki işçiler ve işverenler etkileniyor.

Ayrıca, bitkisel ve hayvansal üretim, ormancılık, deri, mobilya, taşımacılık, yiyecek ve içecek hizmetleri sektörleri de asgari ücret artışından en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

Sektörlere göre ortalama günlük kazançlar (TL) Ortalama günlük kazanç

Ortalama kazanç/Asgari ücret İşçi Sayısı BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 92,22 1,36 113.738 ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK 84,50 1,25 48.545 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ. 114,27 1,69 8.302 KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI 155,58 2,30 35.216 HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI 198,07 2,93 2.171 METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ 146,91 2,17 29.314 DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK. 111,67 1,65 68.308 MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET 135,11 2,00 10.733 GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI 99,30 1,47 454.981 İÇECEK İMALATI 144,77 2,14 17.151 TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI 225,80 3,34 4.642 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI 99,47 1,47 418.800 GİYİM EŞYALARI İMALATI 82,48 1,22 499.374 DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI 81,69 1,21 60.934 AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR. 95,96 1,42 63.456 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI 123,32 1,82 55.474 KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI 100,62 1,49 51.069 KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM. 296,06 4,38 8.867 KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI 153,64 2,27 81.277 ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM.. 162,37 2,40 24.830 KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM. 118,81 1,76 210.893 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA. 110,40 1,63 229.684 ANA METAL SANAYİ 163,47 2,42 164.211 FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) 113,19 1,67 374.488 BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. 145,26 2,15 35.031 ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI 132,64 1,96 150.147 MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI 124,95 1,85 162.301 MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM. 159,71 2,36 204.059 DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI 185,15 2,74 52.796 MOBİLYA İMALATI 86,16 1,27 156.199 DİĞER İMALATLAR 93,46 1,38 58.199 MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON. 130,87 1,93 138.226 ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. 139,10 2,06 101.843 SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. 124,84 1,85 15.996 KANALİZASYON 139,45 2,06 15.033 ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 114,51 1,69 84.720 İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ. 121,30 1,79 2.576 BİNA İNŞAATI 81,21 1,20 1.190.813 BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI 119,06 1,76 427.453 ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ 86,25 1,27 311.396 TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. 96,09 1,42 217.397 TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) 109,58 1,62 717.004 PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) 91,73 1,36 1.338.309 KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA. 86,21 1,27 493.498 SU YOLU TAŞIMACILIĞI 182,83 2,70 17.548 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 340,91 5,04 26.593 TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. 128,46 1,90 250.449 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ 94,92 1,40 41.124 KONAKLAMA 106,18 1,57 388.961 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL. 82,14 1,21 649.565 YAYIMCILIK FAALİYETLERİ 134,64 1,99 24.629 SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. 119,20 1,76 15.913 PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL. 175,77 2,60 9.930 TELEKOMİNİKASYON 172,62 2,55 23.693 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ. 208,43 3,08 79.341 BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ 203,45 3,01 43.371 FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.) 244,19 3,61 87.804 SİGOTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) 169,51 2,51 23.812 FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL. 135,63 2,00 48.447 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 93,37 1,38 128.196 HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ 90,53 1,34 146.670 İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 178,75 2,64 228.591 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ 130,64 1,93 157.890 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL. 201,63 2,98 14.139 REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI 115,50 1,71 59.139 DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL. 93,83 1,39 47.292 VETERİNERLİK HİZMETLERİ 90,42 1,34 8.177 KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ 110,39 1,63 28.935 İSTİHDAM FAALİYETLERİ 100,14 1,48 63.795 SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ 111,28 1,64 55.737 GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET. 106,06 1,57 302.552 BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET. 93,38 1,38 691.258 BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL. 134,75 1,99 441.603 KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV. 114,98 1,70 183.397 EĞİTİM 115,85 1,71 402.701 İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ 111,37 1,65 432.154 YATILI BAKIM FAALİYETLERİ 83,26 1,23 32.177 SOSYAL HİZMETLER 92,26 1,36 49.000 YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL. 96,72 1,43 11.564 KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER 115,39 1,71 4.403 KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL 71,16 1,05 7.174 SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL. 107,30 1,59 55.008 ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ 152,94 2,26 55.714 BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR. 98,44 1,46 59.406 EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ 72,28 1,07 15.624 ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL. 222,00 3,28 4.241 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR 68,69 1,02 43.889 TOPLAM 0,00 14.482.653

AVRUPA’DA SONDAN DÖRDÜNCÜ

Asgari ücret konusundaki en büyük tartışmalardan birini, özellikle Avrupa ile Türkiye’deki asgari ücret rakamları oluşturuyor. Türkiye, yüzde 30 oranında artışın yapıldığı 2016 yılında aylık brüt 518 euro asgari ücretle Avrupa’da 13. ülke durumuna yükseldi. Aralarında Çekya, Estonya, Hırvatistan, Polonya, Slovakya’nın da yer aldığı 13 ülkeyi geride bıraktı.

TL’nin geçen seneden beri hızlı değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de asgari ücret temmuz ayı itibarıyla 380 euroya geriledi. Türkiye, asgari ücret uygulayan 26 Avrupa ülkesi arasında sadece Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan’ı geride bıraktı, sondan dördüncülüğe düştü.

MİLLİ GELİRE ORANDA TÜRKİYE’NİN KONUMU

Türkiye, euro bazında asgari ücrette Avrupa’nın son sıralarına gerilemekle birlikte asgari ücretin fert başına aylık milli gelire oranı bakımından 24 Avrupa ülkesi arasında en yüksek dördüncü ülke konumunda yer alıyor. Türkiye’de asgari ücret, fert başına aylık 736 euro olan milli gelirin yüzde 52’si oranında bulunuyor. Bu oran Sırbistan’da yüzde 65, Arnavutluk’ta 57, Hırvatistan’da 53 düzeyinde.

Ülkelere göre asgari ücretin fert başına aylık milli gelire oranı (Euro)











Fert başına aylık milli gelir

Aylık asgari ücret Asgari ücret/ Fert başına MG Belçika 3.225 1.562 0,48 Bulgaristan 608 260 0,43 Çekya 1.508 468 0,31 Almanya 3.300 1.498 0,45 Estonya 1.500 500 0,33 İrlanda 5.100 1.613 0,32 Yunanistan 1.391 683 0,49 İspanya 2.092 858 0,41 Fransa 2.850 1.498 0,53 Hırvatistan 983 465 0,47 Letonya 1.158 430 0,37 Litvanya 1.241 400 0,32 Lüksemburg 7.716 1.998 0,26 Macaristan 1.058 418 0,40 Malta 1.983 747 0,38 Hollanda 3.583 1.594 0,44 Polonya 1.016 480 0,47 Portekiz 1.575 676 0,43 Romanya 800 407 0,51 Slovenya 1.733 842 0,49 Slovakya 1.300 480 0,37 İngiltere 2.941 1.463 0,50 Arnavutluk 333 190 0,57 Sırbistan 433 282 0,65 Türkiye 736 380 0,52 Not: 1- Fert başına aylık milli gelir 2017 yılı, aylık asgari ücret 2018 yılı 2. yarı verileridir. 2- Asgari ücret rakamları brüt tutarı göstermektedir.



TÜRKİYE ASGARİ ÜCRETLE 1969’DA TANIŞTI

Türkiye, dünyada ilk kez 1890 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda’da uygulanmaya başlayan asgari ücret ile 1969 yılında tanıştı. Türkiye'de, 1969 yılında 6 farklı bölgeye ayrılan 26 ilde asgari ücret uygulandı.

1989 yılına kadar tarım ve orman kesimi ile sanayi-ticaret kesimi için ayrı asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 1989’da ülke geneline yaygınlaştırıldı.

KOMİSYONDA KARARLAR NASIL ALINIYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi, işveren ve devleti temsil eden 5’er üye görev yapıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Devlet temsilcilerinin oyu alınan kararda belirleyici oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ