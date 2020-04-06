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Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle okulun inşaat iskelesi çöktü!

İstanbul Beyoğlu'nda korkutan bir olay yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Özel Zapyon Rum Lisesi'nin restorasyonunda kullanılan inşaat iskelesinde kısmi çökme meydana geldi

beyoğlu
DHA

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde rüzgar nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü.

DHA'nın haberine göre, bunun yanı sıra Beyoğlu'nda bulunan Özel Zapyon Rum Lisesi'nin restorasyonunda kullanılan inşaat iskelesinde de kısmı çökme meydana geldi. Zabıta ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Özel Zapyon Rum Lisesi'nin çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılırken, kısmi çökme meydana gelen iskelenin kaldırılması bekleniyor.

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