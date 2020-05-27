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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen cinayette, M.A. isimli şahıs tartıştığı eniştesi O.B.'yi silahla vurup olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan O.B. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, cinayetin ardından kaçan M.A. ailesi ile vedalaştıktan polis merkezine giderek adalete teslim oldu. Gözaltına alınan M.A. cinayet masası ekipleri tarafından gerçekleştirilen sorguda eniştesini nasıl öldürdüğünü anlattı. Kızına yönelik taciz iddiasından bahseden M.A. eniştesinin kendisine hakaret ve küfür ettiğini belirterek, pişmanlık duyduğunu, böyle olmasını istemediğini söyledi.

SİLAH ÇEKEN ENİŞTENİN ELİNDEN SİLAHI ALMIŞ

Cinayet masası ekipleri tarafından sorgulanan M.A. yaşadıklarını anlattı. O.B.'nin kızını taciz ettiğini öğrendikten sonra evine gittiğini iddia eden M.A., “Kendisine sordum. Küfür etmeye başladı. Bende küfür ettim. Sonra vestiyere yöneldi ve silahı aldım. Boğuştuk silahı alıp ayaklarına ateş ettim. Sonra evden çıktım. Öldüğünü duyunca şaşırdım. Amacım öldürmek değildi. Ölümcül yerlerine ateş etmedim. Silahın O.B.'ye ait olduğunu herkes bilir” dediği öğrenildi.

Eniştesinin oğlunun kendisiyle çalıştığını belirten M.A.’nın bir süre önce eniştesini ve halasını günlerce evinde misafir ettiği ortaya çıktı.

ENİŞTEYE AİT OLDUĞU İDİDA EDİLEN SİLAH POLİSTE

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Masası ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen M.A. sorgusunun ardından tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Arkadaşları arasında F. olarak tanınan M.A., nöbetçi hakim tarafından adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada M.A., olayda kullandığı ve eniştesine ait olduğunu ileri sürdüğü silahı polise teslim etti.