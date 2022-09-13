İki çocuk annesiydi! 20 bıçak darbesi!

Erzincan'da, dün akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1259 Sokak'taki evde bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu.
BİR AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI DOLDU
DHA'da yer alan habere göre bir ay önce uzaklaştırma kararı dolan Ahmet Özen (31), iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Handan Özen (30) ile tartıştı.
20 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI
Ahmet Özen, çıkan kavgada eşini 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI EMNİYETTE KONUŞMADI
Ahmet Özen de polise teslim oldu. Emniyette konuşmadığı öğrenilen Özen, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
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