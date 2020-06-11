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Jandarma bir aylık takiple uzun süredir aranan o kalpazanı yakaladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uzun süredir hakkında yakalama kararı bulunan kalpazan Y.D.'yi operasyonla yakaladı. Yurt dışına çıkmak isteyenler ile çeşitli suçlardan aranan şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenleyen Y.D.'nin kendisine ait işyerinde yapılan aramalarda, basıma hazır 250 adet yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin adet pasaport ile sahte kimlik ve pasaport basımında kullanılan çok sayıda makine ele geçirildi

istanbul aranan kalpazan yakalandı

Uzun süredir hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen; Yurt dışına çıkmak isteyen arananlar ile çeşitli suçlardan aranan şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenleyen Y.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla yakalandı. Uzun süredir hakkında yakalama kararı bulanan Y.D.'nin kendisine ait işyerinde yapılan aramalarda basıma hazır halde yeni tip çipli kimlik kartı, pasaport ile sahte kimlik basımında kullanılan çok sayıda makine ele geçirildi.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçlarından uzun süredir hakkında arama kararı bulunan Y.D. şahsı takibe aldı. Şahsın Bakırköy'de faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşılmasının ardından yaklaşık bir ay süren istihbarat çalışmaları sunucunda sahtecilik ve diğer yasa dışı faaliyetlerini kendine ait iş yerinde gece saatlerinde yürüttüğü belirlendi. Şahsın yasa dışı faaliyetlerini iş yerine astığı "Personel Kimlik Kartı Basılır" ibareli tabela koyarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, söz konusu mekâna gece yarısı baskın düzenledi. Jandarma ekiplerini görünce şaşkına dönen Y.D. suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda, basıma hazır 250 adet yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin adet pasaport, 5 adet yeni tip çipli kimlik kartı, 4 adet yeni tip sürücü belgesi, kimlik kartlarının basımında kullanılan tamamı son teknoloji ürünü 1 adet kimlik kartı basma makinesi, 1 adet kart basma kalıbı, 1 adet T.C. hologram basma makinesi, 1 adet pasaport basma makinesi, 1 adet selefon makinesi, 1 adet kimlik pres makinesi, 1 adet kimlik kaplama makinesi, 1 adet fotoğraf kesme makinesi, 1 adet UV ışık kontrol cihazı ile birlikte sahte kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan bilgisayar düzeneği ele geçirildi.

Y.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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