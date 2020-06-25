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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Nisa Ece cinayetinde flaş gelişme!
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Son dakika haberi! Aldatma şüphesine haksız tahrik istedi

Nisa Ece İnçke 25 yaşındaydı. Kocasının silahından çıkan 4 kurşunla hayatını kaybetti. Mahkeme, tasarlayarak öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay tasarlama delili yok dedi. Kararı bozdu. Davada savcı görüşünü açıkladı. Haksız tahrik uygulansın dedi.

Nisa Ece İnçke
Serdar Kulaksız

Nisa Ece İnçke 25 yaşındaydı. Kocası ile sorunlar yaşıyordu. Boşanmaya karar verdi. Eşinden ayrı yaşamaya başladı.

KONUŞMAK İÇİN EVE ÇAĞIRDI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, koca Recep İnçke, eşini konuşmak için evine çağırdı. Nisa Ece İnçke, eve geldi. Koca silah sesi duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtı. Eşini 4 kurşunla öldürdü. Ardından teslim oldu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkeme yargılama sonucunda sanık Recep İnçke’yi tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay, ‘cinayetin tasarlayarak işlendiğine yönelik delil yok’ diyerek kararı bozdu.

SAVCI: ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR

Dava yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada, görüşünü açıklayan savcı katil zanlısının “Eşim beni aldatıyordu” savunmasına yer verdi. Ve, kadının aldattığına dair bir ispat olmadığını belirtti. Ancak aldatmadığına dair de bir kanıt olmadığını ekledi. Savcı bu nedenle “şüpheden sanık yararlanır” ilkesinden hareketle katil zanlısı için haksız tahrik uygulanmasını ve sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma ertelendi.

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