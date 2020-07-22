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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı!
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Son dakika haberi! Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı!

Adana’da yürek yakan bir olay meydana geldi. Kentte yaşlı bir kadın oğlunun düğün parasını bankadan çektikten sonra kapkaça uğradı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Adana
İHA

Olay, 16 Temmuz Perşembe günü Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki Cennet A., oğlunun düğün masrafları için bankadan para çekti.

İHA'nın haberine göre, bu sırada yaşlı kadının para çektiğini gören kapkaççı, dışarıdaki arkadaşlarına haber verdi. Parayı çantasına koyup caddede yürüyen yaşlı kadının arkasından yaklaşan bir kişi, kadının elindeki çantayı alarak, yolda kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Yaşlı kadın, kapkaççıların peşinden koştu ancak yetişemedi. Kapkaç anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Cennet A.’nın bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olan Muhammed Ş. (19),Özgür O. (20) ve Cumali A. (21) olduğunu belirledi.

Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin yaptığı baskında 18 Temmuz günü Yeşilyurt Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri çanta içerisindeki 5 bin 100 lirayı harcadıklarını söyledikleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür O., Muhammed Ş. ve Cumali A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, motosikleti kullanan Muhammed Ş.’nin kapkaçtan saatler önce olayda kaçmak için kullandıkları motosikleti çaldığı, yakıt almak için gittikleri akaryakıt istasyonuna ödeme yapmadıkları, Cumali A.’nın da banka şubesinde para çeken vatandaşları takip edip dışarıda kendisini bekleyen diğer şüphelilere haber verdiği öğrenildi.

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